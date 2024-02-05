В Екатеринбурге занесло снегом пешеходные переходы и остановки. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы

В Екатеринбурге устраняют последствия снегопада. Сегодня днем на улицы вышли 372 рабочих и 221 единица спецтехники, в том числе 36 комбинированных дорожных машин, 39 тракторов, 19 фронтальных погрузчиков, 81 самосвал, 15 грейдеров, 8 снегопогрузчиков и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова провела совещание с подчиненными и велела усилить работу в связи с надвигающимся циклоном. Особое внимание надо уделить расчистке пешеходных переходов, удалению наката на улично-дорожной сети, остановках, территориях возле учреждений социальной сферы. Также коммунальщикам поручено в кратчайшие сроки вывезти снежные валы, которые лежат возле многих остановок.

Только за минувшие выходные на улицах города работали 915 единиц спецтехники и 929 дорожных рабочих. На полигоны вывезено 22,3 тысячи тонн снега.

Напомним, только в выходные в Екатеринбурге выпало почти 5 мм снега. Высота снежного покрова достигла 55 сантиметров. В ближайшие дни погода в Свердловской области будет переменчивой – снегопады сменит оттепель. В четверг, 8 февраля, при подходе циклона к Уралу усилится снегопад. Количество осадков возрастет до 5-8 мм в 12 часов. И только в пятницу снегопады прекратятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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