В Екатеринбург придут оттепель и сильные снегопады

За минувшие выходные в Екатеринбурге выпало почти 5 мм снега. Высота снежного покрова в городе достигла 55 сантиметров. В ближайшие дни погода в Свердловской области будет переменчивой – снегопады сменит оттепель, а затем снова похолодает.

«С Баренцева моря на Европейскую часть России опустился обширный тропосферный циклон. Его атмосферные фронты влияют на погоду Урала. Опускаясь на юг, циклон затягивает на Европейскую территорию России арктический холодный воздух. Одновременно в передней части циклона южные ветры выносят на Урал теплый воздух с Центральной Азии», – сообщает Уралгидрометцентр.

С 5 по 7 февраля на юге Свердловской области и в Екатеринбурге возможна дневная оттепель до +2 °C. Ночью будут слабые морозы -2…-7°. Кратковременно потеплеет и в северных районах области до -2°. В четверг, 8 февраля, при подходе циклона к Уралу усилится снегопад. Количество осадков возрастет до 5-8 мм в 12 часов. И только в пятницу снегопады прекратятся, а температура воздуха понизится до -14…-20 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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