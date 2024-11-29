«Имеются случаи травматизма». Первый вице-мэр Екатеринбурга озаботился уборкой тротуаров

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин поручил руководителям районов лучше чистить тротуары от наледи. Из-за перепадов температур пешеходные дорожки покрылись толстой коркой льда и стали очень скользкими. Песком посыпаны только места рядом с остановками в центре города и около станций метрополитена.

«Снега на дорогах нет, поэтому проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Но есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи. Прошу заняться тщательной уборкой городских улиц», – заявил Игорь Сутягин на утреннем совещании в мэрии.

Главы районных администраций отчитались по уборке улиц за последние сутки. За пределы города было вывезено 1500 тонн снега и 42 тонны мусора. Для обработки тротуаров и проезжей части использовано 23,5 тонны химических ПГМ и 37,5 тонны фракционированного песка. Сегодня днем на улицы выйдет 350 коммунальщиков и 134 единицы техники: 16 комбинированных дорожных машин, 30 тракторов, 49 самосвалов, 7 грейдеров, 6 бульдозеров и другие.

Ранее вице-мэр Алексей Бубнов, известный скандальными высказываниями, оценил уборку улиц от снега «на пять». «Я пользуюсь и СИМами, и хожу, и в центре у нас чисто, и на окраинах. Можно сказать, пять сейчас ставлю – приоритетные улицы чистые, сейчас пойду в другое место, там может другая оценка будет», – заявил чиновник в эфире «4 канала».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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