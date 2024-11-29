Вице-мэр Бубнов оценил уборку Екатеринбурга от снега на пять

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов считает, что сейчас город отлично очищен от снега.

«Я пользуюсь и СИМами, и хожу, и в центре у нас чисто, и на окраинах. Можно сказать, «5» сейчас ставлю – приоритетные улицы чистые, сейчас пойду в другое место, там может другая оценка будет», – сказал чиновник в эфире телекомпании «4 канал».

Отметим, что снегопадов в Екатеринбурге не было уже около трех недель, а ближайшие прогнозируются не раньше начала декабря.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2023 года Алексей Бубнов прославился оригинальным советом горожанам: чтобы без лишних стрессов пережить период, когда улицы покрыты весенней грязью, надо просто перестать носить белую обувь. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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