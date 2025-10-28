Новый закон о выборах мэров принят в первом чтении

Депутаты Cвердловского заксо одобрили в первом чтении законопроект, который меняет схему избрания глав муниципалитетов.

Как уже сообщал «Новый День», суть изменений в том, что кандидатов в мэры теперь будет отбирать лично губернатор, а не конкурсная комиссия. А выдвигать кандидатов смогут лишь парламентские партии, Общественная палата Свердловской области, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

На заседании выступили представители оппозиции – коммунист Олег Гордеев, эсер Армен Карапетян, «новый человек» Рант Краев и либерал-демократ Александр Каптюг. Самым радикальным противником реформы оказался коммунист, заявивший, что принятие этого закона уничтожит остатки самостоятельности органов МСУ.

После этих выступлений в первом чтении законопроект поддержали 37 депутатов, против были семеро, не голосовал – один. Второе и третье голосования состоятся сегодня же после перерыва.

На прошлой неделе на брифинге губернатор Денис Паслер отметил, что он не будет назначать мэров единолично: «В законе будет предусмотрено, кто вносит кандидатуры, и как будут формироваться комиссии, которые будут работать с кандидатами и их программами. И уже после этого будут готовиться материалы для внесения кандидатур мне как губернатору. В этом плане новая норма ничем не отличается от предыдущей: и там была комиссия, и сейчас она будет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

