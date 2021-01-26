Заксо утвердило Высокинского первым заместителем губернатора

Заксобрание утвердило бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым замом губернатора.

Докладчиком выступил руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. Он отметил богатый опыт работы Высокинского в городских и областных органах власти, а также подчеркнул, что «губернатор имеет к нему доверие».

Сам Высокинский выступал всего пять минут. Он заявил, что главная задача власти – улучшить качество жизни населения. Также он анонсировал разработку новой программы «пятилетка развития», не забыл упомянуть «Универсиаду-2023» и предстоящие 300-летние юбилеи Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Депутат Евгений Зяблицев выразил надежду, что на новом посту Высокинский «не потеряет связь с Екатеринбургом» и напомнил о необходимости восстановления гимназии № 40. Высокинский ответил, что все будет зависеть от поступлений денег в бюджет: «Дай бог здоровья нашей экономике».

В итоге кандидатуру Высокинского поддержали 38 из 41 присутствующего депутата. Против голосовала фракция ЛДПР, лидер которой Михаил Зубарев, отметим, выдвинулся на конкурс по замещению должности мэра Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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