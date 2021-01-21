Депутат заксо от ЛДПР подал документы на участие в борьбе за пост мэра Екатеринбурга

Депутат законодательного собрания от ЛДПР, 35-летний Михаил Зубарев, подал документы на конкурс по участию в отборе кандидатов на пост главы Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» сам Зубарев, политика ЛДПР состоит в том, чтобы участвовать в любых выборных кампаниях любого уровня – федерального, регионального, муниципального. Тем кто считает, что в России итоги любых конкурсов и выборов всегда предрешены, Зубарев возражает, что избирался депутатом от ЛДПР с 2011 года.

По образованию Михаил Зубарев – юрист и экономист. На сайте заксо сообщается, что с 2007 по 2010 год он был сотрудником Свердловского отделения партии «Единая Россия». С 2010 г. по 2011 г. – помощник депутата областной думы; с 2011 года по настоящее время – депутат заксо, зампредседателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Общественные приемные депутата находятся в Асбесте, Сухом Логу, поселках Рефтинский и Малышева.

Напомним, срок подачи документов на конкурс заканчивается завтра. На данный момент в аппарате думы уже 23 заявления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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