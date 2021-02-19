В Нижнем Тагиле на пруду снова появилась надпись в поддержку Навального

Оппозиционеры в Нижнем Тагиле продолжили «переписку» на льду Тагильского пруда. Сегодня там появилась вытоптанная на снегу надпись «Свободу Навальному», фотографии надписи появились в телеграм-чате сторонников политика. Аналогичный рисунок на льду пруда был сделан утром в среду, после того, как об этом сообщили СМИ, фамилию Навального затоптали.

12 февраля в Екатеринбурге на льду городского пруда вытоптали «Навальный» и сердце рядом, спустя пару часов на место отправили коммунальщиков с лопатами, которые закидали надпись. На плохую уборку тротуаров, между тем, горожане жалуются до сих пор.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 19.02.21

В суд ушло резонансное дело о нелегальной продаже 66 изумрудов. / Еще один сторонник Навального получил протокол за участие в акциях протеста. Его вычислили по видеокамерам. / Уральским оборонщикам поставили задачу увеличить выпуск гражданской продукции за год до 35%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»