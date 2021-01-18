Жители Екатеринбурга возмущаются состоянием дорог: «Орлов, почисти город» (ФОТО)

За выходные администрация Екатеринбурга не смогла привести дороги в городе в нормальное состояние. Сегодня утром вновь образовались пробки в 9 баллов, такие же заторы сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует к вечернему часу пик.

В соцсетях горожане обсуждают, как тяжело пробираться по каше из бионорда и снега или просто по колее, если снегоуборочная техника вообще не проезжала. По-прежнему большинство дорог лишены одной полосы из-за снежных отвалов. Пешеходы жалуются на состояние тротуаров – даже в центре их не смогли качественно почистить, все выглядит так, будто уборки не было. По данным ГИБДД по Екатеринбургу, с 6 до 9 утра поступило 23 сообщения о ДТП, в двух случаях был наезд на пешеходов. Что происходит в городе к полудню понедельника – в нашем фоторепортаже.

Добавим, врио главы города Алексей Орлов в выходные осваивал снегоход, чем поделился в своих соцсетях. Город же стоял в пробках, чего в выходные давно не случалось. За субботу и воскресенье случилось 106 аварий, 9 из них с пешеходами.

Добавим, ДТП, оформленные по европротоколу, в ГИБДД не регистрируются, на картах все эти дни отмечаются десятки мелких аварий, где пострадало только «железо», однако они сильно стопорят движение. В мэрии отчитывались, что в ночь на 17 января на полигоны вывезли более 9 тысяч тонн снега, в минувшую ночь – 13 тысяч тонн. Сколько тонн снега осталось на дорогах, в мэрии не сообщают.

Между тем на Средний Урал возвращается холод: сегодня ночью будет ниже 25 градусов, а к выходным снова ударят 30-градусные морозы. При этом бионорд работает только до -25, то есть у мэрии не так много времени, чтобы навести порядок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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