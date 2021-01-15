Пробки 8 баллов: Екатеринбург встал из-за метели (ФОТО)

В Екатеринбург с потеплением вернулись утренние пробки – к 9 утра заторы оценивались в 8 баллов. Движение парализовано практически везде, самая сложная ситуация – на Малышева от ЖБИ в сторону центра, на развязке у «Калины», на проспекте Космонавтов, в районе Макаровского моста, проспекте Ленина, на улицах Гурзуфской, Куйбышева, Амундсена, Белинского.

Сильные морозы сегодня сменились потеплением до -19 градусов и снегопадом. На дорогах – наледь, сугробы и колея, видимость из-за метели снижена. Наблюдаются десятки мелких ДТП. По прогнозу метеорологов, сегодня ожидается сильный снег, метели и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

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