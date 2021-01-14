На Средний Урал надвигается сильный снегопад и штормовой ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, завтра, 15 января, ожидается сильный снег, метели и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели МЧС просят жителей соблюдать меры безопасности и по возможности отказаться от туристических походов в лес и дальних поездок на автомобилях. Если загородная поездка необходима, то водителю следует одеваться теплее, обязательно брать с собой термос с горячим чаем, запастись лопатой, топором и тросом на всякий случай и иметь с собой заряженный телефон. Пешеходам на улицах следует быть осторожными и не прятаться от ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение наледи и других предметов.

«О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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