ГИБДД пригрозила перекрыть дороги в Екатеринбурге из-за плохой уборки снега

Сотрудники ГИБДД проверили состояние дорог в Екатеринбурге – выяснилось, что правила зимнего содержания дорог нарушаются. На безопасность влияют остатки снега на проезжей части, сформированные после очистки снежные валы, снежные накаты. За прошлую неделю в городе случилось 29 ДТП, в которых сопутствующим фактором стали зимние неудовлетворительные дорожные условия. В этих авариях погиб один человек, 37 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по числу ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями зарегистрирован рост более чем на 260%, по числу травмированных рост на 270%.

Госавтоинспекторы выписали 5 материалов по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», 3 из которых возбуждены в отношении юридических лиц, в производстве находятся еще 2 административных материала. Выдано 85 предписаний об устранении нарушений по очистке дорог.

«Однако, несмотря на принимаемые меры со стороны Госавтоинспекции в отношении дорожно-эксплуатационных служб, проезжая часть в городе Екатеринбурге продолжает оставаться в неудовлетворительном состоянии. К примеру, в Ленинском и Орджоникидзевском районах дороги и улицы не соответствуют требованиям по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. К примеру, в неудовлетворительном состоянии находятся улицы Амундсена, Предельная, Городская, Мостовая, Сахарова, проспект Космонавтов, Фронтовых Бригад, Шефская и другие. На участках, где недостатки не устраняются, руководством Госавтоинспекции будут приниматься более кардинальные меры, вплоть до полного ограничения движения транспортных средств», – сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

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