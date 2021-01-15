ГИБДД выиграла суд с мэрией Екатеринбурга, чтобы штрафовать за парковку и эвакуировать нарушителей

ГИБДД вернет на дороги свои парконы, чтобы штрафовать нарушителей правил парковки. Сейчас это невозможно по бюрократическим причинам – госавтоинспекция должна получить от администрации Екатеринбурга схему организации дорожного движения, которой у чиновников нет. Чтобы получить документ, ГИБДД обращалась в прокуратуру и впоследствии в суд, суд обязал администрацию разработать проект организации движения до конца года. Как рассказал сегодня на брифинге врио главы УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов, после этого полицейские разработают маршруты и запустят по ним парконы, которые будут штрафовать в автоматическом режиме. Речь идет о нарушениях требований знаков 3.27-3.28 («Остановка/стоянка запрещена»).

По его словам, работа эвакуаторов в Екатеринбурге также парализована из-за отсутствия схемы организации дорожного движения. «Все действия сотрудников ГИБДД должны быть законными. В отсутствии схемы организации мы не имеем права эвакуировать. Сейчас эвакуируют только за нарушения, когда водитель был пьян, не имел прав на управление, в случае парковки на остановках и так далее. Неправильно вину за [отсутствие эвакуации] возлагать на ГИБДД. У нас связаны руки», – прокомментировал Спиридонов и отметил, что готовится проект взаимодействия ГИБДД, мэрии и облправительства в части работы по эвакуации.

Напомним, ранее эвакуаторщики заявляли, что их работа блокирована из-за того, что ГИБДД и чиновники не могут договориться. В частности, не решен вопрос о том, по какому принципу выбирать компанию, которая должна предоставить эвакуатор по конкретному адресу.

Денис Чегаев

Сегодня замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев рассказал, что разрабатывается специальный сервис. Продукт позволит без участия человека, в автоматическом режиме распределять нагрузку по территории города. Сроки его запуска чиновник не назвал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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