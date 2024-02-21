Автоэвакуаторы возвращаются на центральные улицы Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга стали чаще замечать бригады эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Например, с улицы Шейнкмана на участке от Попова до Ленина, где установлен знак, запрещающий остановку, вывезли все машины.

Несколько лет проблема с автомобилями, которые перекрывали целые полосы на центральных улицах, решалась только с помощью штрафов после проезда «Парконов». В ГИБДД Екатеринбурга объясняли, что не могли привлекать автоэвакуаторы к борьбе с неправильно припаркованными машинами из-за того, что долгое время не получалось договориться с администрацией Екатеринбурга по схеме организации дорожного движения. Проблемы начались в 2020 года. Консенсус между чиновниками и гаишниками был достигнут во второй половине 2021-го. Но тогда возникли новые проблемы – нехватка кадров в ГИБДД и неразбериха с системой вызова конкретной службы эвакуации на место. Последнее попробовали решить, создав муниципальную службу эвакуации. За первые два месяца своей работы учреждение вывезло 28 автомобилей нарушителей. До того, как в городе начались проблемы с эвакуацией, с улиц вывозили по 200 машин в день.

Екатеринбург, Елена Сычева

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