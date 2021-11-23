В Екатеринбурге гаишники выписали 65 тысяч штрафов за нарушение правил парковки

Екатеринбург продолжает стоять в пробках, хотя до традиционного предновогоднего ажиотажа еще месяц. Заторы создают в том числе брошенные в неположенных местах автомобили. С лета этого года ГИБДД смогла наладить работу по автоматической фиксации таких нарушений – то есть «Парконы» гаишников вернулись. Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник центра автоматической фиксации нарушений ПДД ГИБДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов, за это время выписано порядка 65 тысяч штрафов за нарушения правил парковки.

По словам автомобилистов, работа по эвакуации в городе так и не наладилась – даже в центре водители могут часами стоять «третьим рядом». В ГИБДД сегодня не стали уточнять, сколько машин нарушителей вывозят с дорог Екатеринбурга, отметив, что в целом по области за 10 месяцев эвакуировали около 27 тысяч автомобилей. «Средней цифры нет, зависит от дня недели, плюс в этом году были нерабочие дни, в которые число нарушений снижается», – добавил начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Гробов.

«Новый День» запросил статистику по эвакуации автомобилей нарушителей в мэрии Екатеринбурга.

Добавим, вопрос об эвакуации машин в Екатеринбурге не могут решить второй год. Проблемы две: нехватка кадров в ГИБДД и неразбериха с системой вызова конкретной службы эвакуации на место. Последнее попробовали решить, создав муниципальную службу эвакуации. За первые два месяца своей работы учреждение вывезло 28 автомобилей нарушителей. Для сравнения: в апреле 2020 года, когда шли «путинские» нерабочие дни и большинство людей на самом деле не выходили на работу, в день с улиц эвакуировали по 5-8 транспортных средств. До карантина вывозили по 30-50 нарушителей в день. А до того, как в городе начались проблемы с эвакуацией – по 200 машин в день.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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