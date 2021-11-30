Мэрия берет в аренду эвакуаторы, чтобы чаще забирать нарушителей правил парковки

В Екатеринбурге автомобилисты продолжают жаловаться на ужасные пробки – заторы сильнее, чем год назад. Во многом это связано с изменением режима работы светофоров, но проезду мешают также неправильно припаркованные автомобили.

Проблемы с эвакуацией в городе тянутся давно, полномочия по вывозу нарушителей переданы ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга». Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, за октябрь муниципальное предприятие вывезло 68 автомобилей, за ноябрь (данные на 29 ноября) – 72. Для мегаполиса это очень низкий показатель, но за два первые месяца работы СМЭП вывез в общей сумме 28 машин. В администрации объемы планируют наращивать. «Заключен контракт на предоставление 3 автоэвакуаторов для выполнения работы по эвакуации. Данная работа возможна только при составлении всех документов сотрудником ГИБДД. Увеличение количества эвакуированного транспорта возможно только при увеличении сотрудников ГИБДД для выполнения данной работы», – пояснили в мэрии.

«Новый День» уже писал, что ГИБДД не хватает сотрудников, которые выезжали бы на эвакуацию. Ранее начальник отдела исполнения административного законодательства управления ГИБДД по Свердловской области Алексей Гробов не смог прокомментировать, сколько автомобилей эвакуируют в Екатеринбурге, отметив, что в целом по области за 10 месяцев вывезли 27 тысяч машин.

Добавим, судя по данным с сайта госзакупок, СМЭП дважды проводил аукцион по эвакуации машин. За работу до июня 2022 года МУП готов заплатить миллион рублей. Правда, результаты первого аукциона были отменены, а второй еще не завершен.

Проблемы с эвакуацией машин в городе начались два года назад. Причин было две: во-первых, изменилось законодательство, и стало непонятно, кого из нескольких работающих в городе коммерсантов вызывать. А во-вторых, численность сотрудников ГИБДД, отвечающих за это направление, резко сократили. В итоге до всех этих проблем с улиц вывозили по 200 машин в день, затем, в допандемийное время, показатель упал до 30-50 машин в день, теперь это почти месячная норма.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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