«Поехала там и все прокляла»: свердловчане два месяца жалуются на 9-балльные пробки на 8 Марта (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбуржцы жалуются на постоянные пробки на улице 8 Марта от цирка до улицы Большакова. Автомобилисты, как и пассажиры общественного транспорта, вынуждены стоять на этом 600-метровом участке по часу.

Пробка на 8 Марта – Большакова

Люди отмечают, что пробки возникли в сентябре: «Два месяца назад там стало все стоять. Раньше ездила по 8 Марта, теперь ищу пути объезда. В прошлую пятницу там поехала, все прокляла», – говорит читательница «Нового Дня».

«Я раньше садился на автобус у «Гринвича». Но какой смысл, если сто метров за час проезжаю? Я сейчас от Радищева иду пешком до Большакова. Обгоняю автобусов штук пятнадцать. И это ладно, если автобус пустой, а когда он битком набит, что делать?» – сообщает екатеринбуржец.

Раньше на перекрестке Большакова – 8 Марта машины в обоих направлениях ехали на один зеленый сигнал светофора. Поворачивающие налево должны были пропустить встречный поток, чтобы совершить маневр. Некоторые водители пытались проскочить, что приводило к авариям. «Разделение потоков движения сделано для профилактики ДТП, так как происходили аварии с пострадавшими, именно из-за непредостовления преимущества при повороте налево», – пояснили в пресс-службе ГИБДД.

Поэтому схему движения транспорта на этом участке изменили. Сейчас на первой фазе проезжают все автомобили в направлении автовокзала, а на второй – в направлении центра, что и вызвало гигантские скопления транспорта на одной из главных магистралей города.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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