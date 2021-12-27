Глава ГИБДД признал эффективной перенастройку светофоров, из-за которой улица 8 Марта встала в пробки

Начальник ОГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин положительно оценил изменение работы светофоров на перекрестке 8 Марта – Большакова, из-за которых одна из главных магистралей города встала в 9-бальные пробки. Глава ведомства подчеркнул, что в приоритете безопасность участников дорожного движения.

«Согласен, что стало немножко сложней в части пропускной способности, но в части обеспечения безопасности все выполнено в полном объеме», – сказал Вадим Буйдалин. Начальник ГИБДД отметил, что эти меры снизили аварийность на перекрестке: с начала января по 24 сентября 2021 года при повороте налево произошло более 3 ДТП. А после изменения режима работы светофоров с октября по декабрь аварий не было.

Вадим Буйдалин также подчеркнул, что ведомство решает проблему пробок: «С администрацией города мы изучаем моменты в части, возможно, изменения работы фаз светофорных. Я думаю, что настроим работу светофорных объектов на перекрестке, а также наши участники дорожного движения при выборе маршрута будут эти моменты учитывать».

При этом представители мэрии заявляли, что перенастройкой светофоров проблему не решить: «Пропускная способность перекрестка исчерпана, резервы для увеличения длительности разрешающего сигнала для каких-либо направлений отсутствуют». Решение озвучил замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов. Он рассказывал, что мэрия хочет пересадить как можно больше людей в общественный транспорт и создать специальные выделенные полосы для улучшения дорожной ситуации.

Напомним, что раньше на перекрестке улиц Большакова-8 Марта машины в обоих направлениях ехали на один зеленый сигнал светофора. Поворачивающие налево должны были пропустить встречный поток, чтобы совершить маневр. Некоторые водители пытались проскочить, что приводило к авариям. Сейчас на первой фазе проезжают все автомобили в направлении автовокзала, а на второй – в направлении центра.

Помимо перекрестка 8 Марта-Большакова ГИБДД отметили 8 участков, на которых отмечена концентрация ДТП: Владимира Высоцкого, 5; Бардина, 31; Краснофлотцев, 32; Титова, 17; Сибирский тракт 16 километр; 8 Марта, 110; Таватуйская – Теплоходный и Уральская –Учителей.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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