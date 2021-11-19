Вице-мэр объяснил, почему Екатеринбург стоит в 9-балльных пробках

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов пояснил, почему последние недели город стоит в пробках, которые достигают 9 баллов. Сегодня во время пресс-конференции у него уточнили, виноваты ли в этом снегопады или смена светофорного регулирования?

«Я думаю, тут все факторы сказались: и погодные условия были соответствующие, и введение фаз светофорного регулирования. Мы понимаем, что это (перенастройка светофоров, – прим ред) снижает скорость, но мы же должны снизить, а в идеале вообще убрать аварийность. Мы выбираем жизнь и безопасность людей», – прокомментировал Бубнов. Он также в очередной раз напомнил, что мэрия настроена пересадить как можно больше людей в общественный транспорт, блокируя движение личного. «Вы видели, что на проспекте Ленина появилась обособленная полоса для общественного транспорта, такие мероприятия продолжим и будем предлагать пересаживаться на общественный транспорт», – добавил Бубнов.

Сильные пробки вернулись в Екатеринбург вместе со снегом. Но на некоторых участках дорог на самом деле причиной заторов стала новая схема движения, например, на 8 Марта. 600 метров люди проезжают за час. Это произошло после того, как изменили режим работы светофоров. Год назад Алексей Бубнов уже говорил, что пробки в городе будут теперь всегда и виноват в этом новый ГОСТ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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