«Пропускная способность перекрестка исчерпана»: в мэрии Екатеринбурга не могут решить проблему с пробками на 8 Марта

Власти Екатеринбурга ничего не могут сделать с пробками на одной из главных магистралей города: на улице 8 Марта от цирка до Большакова. «Пропускная способность перекрестка исчерпана, резервы для увеличения длительности разрешающего сигнала для каких-либо направлений отсутствуют», – сказали «Новому Дню» в администрации города. Как уже сообщалось, люди стоят на отрезке в 600 метров по часу. Горожане пишут, что в случае аварии улица встает в 9-бальные пробки.

При этом в ведомстве добавили, что «специалистами МБУ «Центр организации движения» проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации на перекрестке и вносятся необходимые корректировки».

Режим работы на перекрестке 8 Марта – Большакова был изменен 24 сентября этого года по предписанию ГИБДД. Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов пояснил, что сделано это ради снижения аварийности. Чиновник также отметил, что мэрия настроена пересадить как можно больше людей в общественный транспорт и создать специальные выделенные полосы для улучшения дорожной ситуации.

Раньше на перекрестке Большакова – 8 Марта машины в обоих направлениях ехали на один зеленый сигнал светофора. Поворачивающие налево должны были пропустить встречный поток, чтобы совершить маневр. Некоторые водители пытались проскочить, что приводило к авариям. Сейчас на первой фазе проезжают все автомобили в направлении автовокзала, а на второй – в направлении центра.

По данным Госавтоинспекции, эти меры действительно снизили аварийность на перекрестке: «В 2020 году, с сентября по декабрь, на перекрестке случилось 6 ДТП. Из них 1 ДТП было при совершении поворота налево (без пострадавших). В этом году нет ДТП при совершении поворота налево». При этом в ведомстве отмечают, что, возможно, мелкие ДТП на этом участке были, но владельцы машин обошлись без привлечения ГИБДД.

Всего в городе работают 684 светофора. За этот год специалисты изменили режим регулирования на 174 из них и выполнили 543 корректировки длительности фаз. В мэрии пояснили, что благодаря этому повысилась пропускная способность на перекрестках Гурзуфская – Посадская, Волгоградская – Ясная, Челюскинцев – Бориса Ельцина, Ленина – Пушкина.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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