Легковушка врезалась в «Газель», улица 8 Марта встала в пробку в сторону автовокзала

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) –

На улице 8 Марта в сторону автовокзала копится огромная пробка из-за ДТП, которое произошло в час пик. По словам очевидца, на участке дороги между Декабристов и Большакова легковой автомобиль пытался перестроиться перестраивалась из первого ряда во второй, но водитель не убедился в безопасности манёвра и врезался в «Газель». Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Здесь и без этого постоянные пробки из-за перенастройки светофоров. Сейчас вообще все встало», – рассказал очевидец.

По информации «Яндекс. Пробки», скорость движения транспорта не превышает 1 км/час. Впрочем, в Екатеринбурге на данную минуту общая загруженность дорог – 9 баллов.

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