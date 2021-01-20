На Сибирском тракте встало движение из-за сломавшегося локомотива

На въезде в Екатеринбург по старому Сибирскому тракту образовалась многокилометровая пробка. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, около полутора часов назад движение было блокировано, на железнодорожном переезде в районе УГЛТУ сломался локомотив. В затор попали в том числе автобусы № 1, 32, 047, 021 и 64. Сейчас движение пущено, но скорость транспорта минимальна из-за пробки. Водителям предлагают объезжать участок по Кольцовскому тракту и дублеру Сибирского тракта.

Добавим, в Екатеринбурге вторую неделю в вечерние часы пик пробки достигают 10 баллов. В числе причин – снегопады. Администрация Екатеринбурга сегодня показала, как убирают город и кто мешает это делать.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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