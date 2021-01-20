Екатеринбуржцы завалили Instagram Орлова жалобами на нечищеные улицы (СКРИНЫ)

Официальный инстграм-аккаунт врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова всего за сутки превратился в книгу жалоб на плохую уборку улиц. Горожане пишут адреса, где на проезжей части образовались снежные колеи и завалы, которые сильно осложняют жизнь автомобилистам. Пешеходы недовольны тем, что на тротуарах не счищают ледяную корку.

Так, один из подписчиков попросил временного мэра посыпать песком дорожки возле администрации города и ТЦ «Пассаж», так как «очень скользко, ходить невозможно».

«Весь Уралмаш в колее и завален сугробами, отвалами, наледью!» – возмущается nataliasokolovabroker.

Екатеринбургский штаб оппозиционера Алексея Навального издевательски попросил «почистить Плотинку» к 23 января – в этот день сторонники опального политика планируют провести несогласованную акцию протеста.

В ответ на критику горожан glava.ekb публикует фотографии уборочной техники на улицах и отчитывается о проделанной работе по указанным адресам. Но пока число жалоб значительно больше, чем ответов врио градоначальника.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

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