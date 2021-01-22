ГИБДД Екатеринбурга объявила об эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупредила водителей, оставляющих автомобили в местах запрещенной парковки, о привлечении их к административной ответственности за нарушение ПДД. Машины, которые мешают снегоуборочной технике, будут доставлены на специализированные стоянки. Рейды инспекторов начнутся в ближайшие выходные.

«Автомобилистам следует ответственно отнестись к данному вопросу, так как непосредственное участие каждого, в том числе в части освобождения городских улиц для проезда снегоуборочной техники, влияет на своевременную и качественную очистку от снега», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме того, дорожные полицейские будут помогать водителям снегоуборочной техники при проезде оживленных перекрестков и улиц.

Екатеринбург из-за сильных снегопадов последние две недели стоит в десятибалльных пробках. Автомобилисты жалуются на снежные колеи и завалы по обочинам дорог. В мэрии сообщили, что каждый день на расчистку улиц выходят около 500 человек и 470 машин, но они не справляются с огромным объемом работы. Это происходит по нескольким причинам, заявили чиновники. В том числе и потому, что техника не может почистить дорогу, занятую припаркованными машинами под знаком «Остановка запрещена».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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