Следующего мэра Екатеринбурга выберут по новой схеме

Практика избрания мэра Екатеринбурга по результатам конкурса скоро уйдет в историю. Уже в следующем году выборы пройдут по новому механизму.

Об этом заявил 9 сентября на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в заксобрании первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев. «Появилась новая форма избрания главы, установленная как обязательная для столиц субъектов РФ, когда губернатор вносит не менее двух кандидатур в думу, а депутаты избирают мэра», – цитирует чиновника «Коммерсант».

Напомним, действующего мэра Алексея Орлова избрали по конкурсу в феврале 2021 года, через несколько месяцев у него заканчивается 5-летний срок полномочий. В 2021 году 31 депутат гордумы поддержал кандидатуру Орлова, двое – воздержались, голосов против не было. До этого также по конкурсу был избран Александр Высокинский, который заняло кресло мэра в сентябре 2018 года.

Отметим, что в декабре 2021 года на брифинге по итогам заседания «Депутатской вертикали» в свердловском заксо председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в новом законе об органах местного самоуправления будет прописано понятие прямых выборов мэра. Тогда законопроект предусматривал три схемы избрания глав: прямые выборы и два варианта выборов мэра депутатами местной думы – или из своего числа, или из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», значит ли это, что конкурсная система себя не оправдала, Павел Крашенинников ответил: «Я вообще за выборы». К окончательному чтению «конкурсную» схему в законе все-таки оставили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube