Крашенинников: людям могут разрешить выбирать мэров

После принятия нового федерального закона о местном самоуправлении в крупные города России могут вернуться прямые выборы мэров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге по итогам заседания «Депутатской вертикали» в свердловском заксо председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что новый законопроект предусматривает три схемы избрания глав: прямые выборы и два варианта выборов мэра депутатами местной думы – или из своего числа, или из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Какой именно способ будет принят в Свердловской области, будет определять субъект. «Вот Людмила Валентиновна будет этим заниматься», – сказал он, указав на спикера заксо.

Людмила Бабушкина парировала: «Мы принимаем областной закон, исходя из мнения представительных органов муниципальных образований».

Таким образом, «конкурсная» система избрания мэров в скором будущем уйдет в прошлое. На вопрос корреспондента РИА «Новый День», значит ли это, что конкурсная система себя не оправдала, Павел Крашенинников ответил: «Я вообще за выборы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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