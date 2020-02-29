Жители Красноуфимска вышлина акцию протеста против строительства мусорного завода

В Красноуфимске сегодня прошел митинг против строительства мусоросортировочного комплекса. По информации сообщества «Подслушано Красноуфимск», на площади перед ЦКиД собралось более полутора тысяч человек. «Нет коммунальному грабежу», «Полигону другое место», «За другой участок», – с такими плакатами выступали местные жители.

Как ранее сообщал «Новый День», проект строительства мусоросортировочного комплекса в Красноуфимском районе не прошел экологическую государственную экспертизу. «Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено несоответствие представленной документации требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды», – указывалось в документе. Проектно-сметная документация находится на госэкспертизе.

«В случае положительного решения начинается стройка, в случае отрицательного – либо технология меняется, либо территория. По полигону этого комплекса проект после экологической экспертизы находится на доработке», – комментировал ранее в интервью «Новому Дню» министр ЖКХ области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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