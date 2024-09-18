Рекультивация Широкореченского полигона завершится в октябре (ФОТО)

В октябре будет полностью завершена работа по рекультивации старейшего и крупнейшего мусорного полигона Екатеринбурга – Широкореченского.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов: «Глядя на фотографии, даже не верится, что на месте зеленого холма когда-то находилась огромная мусорная свалка. Площадь полигона превышает 23 гектара – это примерно 32 футбольных поля! Экологи проделали колоссальную работу: сформировали тело полигона и откосы, обустроили 126 скважин дегазации, сделали водосбросные канавы, высадили травосмеси, выполнили множество других необходимых мероприятий».

Как уже сообщал «Новый День», полигон на Широкой Речке не используют с 2015 года, а в 2021-м гигантскую кучу мусора, копившуюся почти 50 лет, стали засыпать изолирующим материалом. Ранее в администрации города сообщили, что по итогу на его месте должен получиться зеленый холм, который изолирован от окружающей среды. Это будет закрытая территория, без доступа людей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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