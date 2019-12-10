Екатеринбургские депутаты потребовали от мэрии разобраться с «мусорными» протестами жителей

Екатеринбургские депутаты начали рассматривать проект бюджета-2020 во втором чтении. Сегодня расходы на правоохранительную деятельность, защиту населения от ЧС и экологию утвердила комиссия по безопасности жизнедеятельности ЕГД, причем единогласно, передает корреспондент РИА «Новый День».

По данным финансового департамента мэрии, общие траты на раздел «Национальная безопасность» составят 176 миллионов рублей. Из них 69 миллионов уйдет на обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы, 46,7 миллионов – на пожарную безопасность, 39,7 миллионов будут направлены на профилактику экстремизма, установку камер видеонаблюдения, содержание народных дружин и прочие расходы в сфере безопасности. Депутаты спросили, когда мэрия, наконец, приступит к проектированию пожарного депо в поселке Шабровском. Чиновники ответили, что на эти цели в проекте бюджета уже заложено 2,9 миллиона рублей. Работы начнутся в 2020 году, сроки их окончания остались неизвестными. Депутат Тимофей Жуков напомнил, что вопрос висит уже третий год, и попросил администрацию города поторопиться.

На подраздел «Охрана окружающей среды» запланировано 128,2 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на содержание парков и скверов, сезонный вывоз мусора с улиц, установку мобильных туалетов на время массовых праздников, рекультивацию Широкореченского полигона, обрезку деревьев и акарицидную обработку.

По теме экологии депутатов интересовала ситуация с протестами жителей против размещения мусороперерабатывающего комплекса в районе поселков Большое Седельниково и Шабровский. Напомним, эти объекты были отражены в проекте нового генплана Екатеринбурга.

Председатель комитета по экологии Екатерина Мурзина сообщила, что все находится на «стадии примерных планов» – пока не определен ни конкретный участок строительства, ни инвестор. Депутат Владимир Стругов заявил, что организаторы протестных акций (среди них есть представители КПРФ) специально накручивают население, поэтому администрация должна подключить силовиков, чтобы прекратить это. Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик заверил, что вопрос стоит на контроле, и городская власть пытается выйти на диалог с жителями. Однако он подчеркнул, что сейчас у администрации нет четкой позиции по проекту строительства «мусорного» завода, так как городские чиновники ждут решений областного министерства ЖКХ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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