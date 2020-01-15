Сессия заксо начнется с вопроса строительства мусорных полигонов

На первом же заседании весенней сессии заксобрания, 25 февраля, депутаты обсудят вопрос о строительстве в Свердловской области полигонов твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, в последние месяцы от граждан поступает множество обращений по размещению в свердловских городах полигонов ТКО. В первую очередь это касается Екатеринбурга.

Вопрос будет рассмотрен в рамках правительственного часа, то есть с участием членов кабинета министров.

Напомним, жители Свердловской области уже не раз протестовали против размещения полигонов у своих домов. Например, в ноябре в Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ прошел митинг против строительства близ Екатеринбурга мусоросортировочного комплекса и мусорного же полигона. Первый предполагается разместить, согласно генплану Екатеринбурга, в районе Большого Седельниково, второй – в районе Шабров.

Екатеринбург, служба информации

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