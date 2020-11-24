В Нижнем Тагиле прошли общественные обсуждения мусорного полигона – расплачиваться за него будут жители почти 30 лет

В Нижнем Тагиле накануне прошли общественные слушания по поводу строительства нового полигона для отходов и мусоросортировочного завода. Инициатор строительства – «Облкоммунэнерго», которое по концессионному соглашению с администрацией Нижнего Тагила должно вложить в проект 4 млрд рублей, а извлечь прибыли – 23 млрд рублей. Причем расплачиваться за это будут жители Свердловской области.

По информации министерства энергетики и ЖКХ региона, речь идет о 29 годах, в течение всего этого срока жители т.н. Северной зоны Свердловской области будут выплачивать ивнестнадбавку, заложенную в тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. Уже сейчас, напоминает «Новый День», ценник в Северной зоне, которую обслуживает ООО «Рифей» (с «Облкоммунэнерго» у них одни владельцы, обе компании связывают в тюменскими энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым), самый высокий в Свердловской области – 720,16 рубля за кубометр. Для сравнения – у «ТБО Экосервис» на западе региона стоимость вывоза мусора – 507,24 рубля за кубометр, а у «Спецавтобазы» на востоке – 491,44 рубля.

Согласно первоначальной концессии, которая заключена между «Облкоммунэнерго» и администрацией Нижнего Тагила, для реализации плана будет расширен действующий Кушвинский полигон. На нем еще в 2018 году собирались строить мусоросортировочный комплекс, готовый принимать 185 тысяч тонн отходов в год со сроком эксплуатации не меньше 25 лет. Потом планы несколько изменились. Во-первых, сдвинулись сроки – МСК и полигон должны начать строить в 2021 году, если, конечно, проект пройдет государственную экологическую экспертизу, намеченную на весну. Во-вторых, изменилось место – МСК с полигоном «перенесли» на участок за кладбищем Рогожино, всего в 500 метрах от которого находятся садовые товарищества, в полутора километрах – река Тагил, а в двух – Верхневыйское водохранилище, откуда снабжается питьевой водой половина Нижнего Тагила. Сдать в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО хотят в четвертом квартале 2022 года.

Проект должен был пройти общественные слушания, которые, как оказалось, ничего не решают. Ранее представители движения «Тагил за перемены» сообщали, что мероприятие специально назначено на дневное время в понедельник – чтобы работающие тагильчане не смогли прийти и высказать свое мнение. В итоге в зале собрались, по информации агентства «Между строк», около 300 человек. Перед ними выступили авторы проекта – директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, главный инженер Кирилл Андрюшин, профессор УГГУ Ольга Гуман. Они заверили, что полигон безопасен и все требования жителей Нижнего Тагила были учтены, но, судя по заявлениям выступавших после них, оказалось, что это не совсем так – лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлева обратилась с заявлением в администрацию проекта, требуя признать слушания недействительными.

Предложения других противников проекта, например, о переносе полигона в другое место, где он не оказывал бы такого существенного влияния на водные объекты и на жилье, не были рассмотрены. Никакого итогового голосования не было.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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