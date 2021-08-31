Ростех подает в суд на структуру Боброва и Бикова, а также на минЖКХ Свердловской области из-за огромного мусорного полигона

Через две недели в свердловском арбитраже начнется рассмотрение иска дочки Ростеха к компании, связанной с тюменскими олигархами-энергетиками Алексеем Бобровым и Артемом Биковым. Повод, из-за которого начинается тяжба между ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» с одной стороны и ООО «Экологические системы», а также Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области с другой – это конкурс по выбору компании, которая построит огромный полигон и мусоросортировочный комплекс для нужд Екатеринбурга и городов-спутников за 19 млрд рублей.

Как уже писал «Новый День», победителем конкурса были признаны «Экологические системы». Два других участника – «СтандартРециклингГрупп-Екатеринбург» и «УБТ-Уралвагонзавод» – не смогли принять в нем участие и заявили, что документация была составлена под определенную компанию. Результаты они пытались дважды оспорить в антимонопольной службе, однако оба раза жалоба оставалась без удовлетворения, и региональные власти заключили концессионное соглашение на 30 лет с компанией «Экологические системы».

Однако «УБТ-Уралвагонзавод» обратилось в арбитраж, и суд принял иск компании о признании сделки между «Экосистемами» и минЖКХ недействительной. Предварительное заседание назначено на 15 сентября. Скорее всего, в суде истец будет ходатайствовать о том, чтобы ответчикам запретили работать в рамках концессионного соглашения на время разбирательства. Если суд одобрит ходатайство об обеспечительных мерах, появление полигона и мусоросортировки «Екатеринбург-Юг» может отложиться.

Как сообщал «Новый День», варианты размещения будущей свалки скрываются. Общественные слушания будут проведены позднее, когда уже появится проект полигона и мусоросортировочного комплекса. При этом, по опыту Нижнего Тагила, где аналогичные объекты строит «Облкоммунэнерго» (входит в корпорацию СТС Боброва и Бикова), слушания будут носить рекомендательный характер и существенных изменений, предложенных жителями, в проект включено не будет.

Отметим, фирмой, с которой заключена концессия и которая должна заняться стройкой свалки «Екатеринбург-Юг», управляет «Холдинговая компания «Экологические системы», одновременно выступающая учредителем тюменского мусорного регоператора «Тюменское экологическое объединение» и регоператора «Рифей», который собирает деньги за мусор с жителей и компаний Нижнего Тагила и всей северной части Свердловской области. Все компании также связаны с Бобровым и Биковым.

Ранее уральский окружной арбитраж принял к рассмотрению кассационную жалобу «УБТ-Уралвагонзавод» и «СРГ-Екатеринбург».

Обе компании участвовали в конкурсе по выбору концессионера-строителя мусоросортировочного комплекса и полигона, но получили отвод. Представители предприятий считают, что конкурсная документация изначально составлялась под единственного участника, с которым правительство Свердловской области решило заключить многомиллиардный контракт. Заседание назначено на 27 сентября 2021 года.

Еще около года назад в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщали, что рассматривается четыре-пять площадок. Например, в 2019 году о своих планах построить МСК и полигон в районе Большого Седельникова заявляла компания «СтандартРециклингГрупп». Это спровоцировало волну негодования жителей, которые проводили митинги в Екатеринбурге, требуя не допустить появления мусорных объектов на «уральской Рублевке». Последние предлагали, в частности, построить МСК на территории действующего объекта – полигона «Северный». Власти официально заявили об отводе этой площадки.

Позднее Александр Высокинский, будучи на посту главы Екатеринбурга, заявил, что строить полигон и мусоросортировку будут в районе Дегтярска. Там есть площади, но должны быть произведены геологоразведка и анализ водонесущих пластов. «Мы также рассматриваем возможность строительства прямой дороги на Дегтярск», – говорил Высокинский.

Это также вызвало недовольство местных жителей и депутатов, которые начали собирать подписи против «мусорных» объектов, однако в министерстве также опровергли слова Высокинского. К слову, сейчас он, занимая должность вице-губернатора, курирует вопросы, связанные с реформой обращения с ТКО.

Еще по одной из версий, которая публиковалась в СМИ, полигон могут построить в Белоярском районе. Однако эти данные никто не подтверждал. Впрочем, и не опровергал.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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