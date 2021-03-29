Уралвагонзавод и СРГ-групп оспорят в суде конкурс по строительству мусоросортировки и полигона

Сразу два участника конкурса по выбору концессионера по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона для хранения твердых коммунальных отходов «Екатеринбург-юг» оспаривают в суде решение конкурсной комиссии о признании победителем компании «Экологические системы», которая, по данным источников, аффилирована с корпорацией СТС тюменских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова. Речь идет об АО «УБТ-Уралвагонзавод» и ООО «СРГ-Екатеринбург», планировавшей построить объекты по обработке ТКО на территории Сысертского района Свердловской области.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России после жалоб участников конкурса признала действия организаторов конкурса правомерными. Напомним, как уже писал «Новый День», в ФАС жаловались на то, что конкурсная документация составлена таким образом, что сразу отсекает некоторых его участников. Жалоб в ФАС было две, обе они были отклонены.

Таким образом, несогласные с решением антимонопольщиков участники конкурса решили доказать свою правоту в суде. При этом во время тяжбы работы, связанные с выбором участка, скорее всего, продолжатся.

Пока дислокация будущего полигона и мусоросортировки неизвестна. В минЖКХ уточняли, что объекты появятся в радиусе 100 км от Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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