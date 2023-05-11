Автоматы или люди? Кто и когда будет сортировать мусор на Урале

Один из самых часто задаваемых вопросов о ходе экологической реформы в Свердловской области – когда заработают мусоросортировочные заводы? Если отвечать на него в целом, то не позже 2026 года. Но часть из них будет введена в строй гораздо раньше, а еще часть работает уже сейчас. «Новый День» рассказывает, сколько еще мусоросортировочных комплексов появится на территории региона в рамках нацпроекта «Экология», где и когда они начнут принимать отходы и нужно ли будет перестраиваться тем, кто уже сортирует мусор у себя дома.

В Свердловской области по решению губернатора региона Евгения Куйвашева было принято решение не использовать пиролизные технологии для утилизации отходов. Вместо сжигания мусора региональные власти разработали систему, которая позволит отправлять на переработку максимальное количество отходов, в том числе – пищевых, которые будут отправляться на линии компостирования для дальнейшего использования в качестве удобрений, а также и перерабатываемых, которые будут особым образом обрабатываться, чтобы впоследствии использоваться в качестве РДФ-топливных брикетов на асфальто-бетонных заводах.

Действующие

Уже сейчас в Свердловской области действуют сразу несколько мусоросортировочных линий. Во всех территориях, где они есть, на контейнерных площадках есть и баки для раздельного сбора мусора. Чаще всего это два вида контейнеров: сортируемые – то, что можно переработать, – и все остальное. В некоторых районах есть стоят отдельные баки под пластик и бумагу.

Екатеринбург

Одна из самых крупных линий действует в Екатеринбурге, это комплекс «Широкореченский», сюда поступает до 200 тысяч тонн отходов в год. Их тщательно сортируют. Отбирают так называемые полезные фракции – все, что может пойти в переработку. Это металлы, твердый и мягкий пластик с маркировкой «1», «2», «4», стекло, картон и бумага. Их группируют по типам, прессуют с помощью специального оборудования в кубы, а после передают переработчикам.

Алапаевск

Четвертый год работает мусоросортировочный комплекс «Алапаевский». В год тут перебирают 32 тысячи тонн отходов. На переработку отсюда уходят пластик и пленка, металлы, макулатура и стекло.

Каменск-Уральский

Линия по сортировке твердых коммунальных отходов действует несколько лет и в Каменске-Уральском. Здесь отбирают упаковку ПЭТ (это пластик с маркировкой «1»), картон и бумагу, алюминий, стекло и стеклобой. Комплекс принимает более 20 тысяч тонн отходов в год.

Лесной

Комплекс в Лесном способен принимать до 20 тысяч тонн отходов в год. Здесь отсортировывают для последующей переработки пластики и металл.

Будущие

Еще несколько мусоросортировочных комплексов строятся прямо сейчас. Они появятся во всех кластерах региона – их три, Северный, Западный и Восточный. В настоящее время ведутся работы – где-то идет выбор участка, а где-то уже завершающий этап.

Нижний Тагил

В конце 2023 года в Нижнем Тагиле будет сдан мусоросортировочный комплекс, который, согласно проекту, будет принимать 185 тысяч тонн отходов в год. Там будут готовить для дальнейшей продажи переработчикам разные виды пластика, стекло, бумагу и картон, ветошь, металлы.

Краснотурьинск

Также в этом году в Краснотурьинске будет сдан мусоросортировочный комплекс, который сможет принимать до 129 тысяч тонн отходов в год на сортировку. Там тоже будут отдельно собирать пластик, макулатуру, металлы, стекло. Кроме того, тут появится цех компостирования для пищевых отходов.

Камышлов

Сейчас начато проектирование мусоросортировочного комплекса в Камышлове. По планам, его мощность составит 55 тысяч тонн отходов в год. Он заработает в 2024 году.

Красноуфимск

В Красноуфимске вскоре будет начато строительство мусоросортировочного комплекса мощностью до 100 тысяч тонн. Готовы и прошли все проверки проект и документация на земельный участок. Планируемый срок ввода – 2024 год.

Екатеринбург

Самый большой мусоросортировочный комплекс появится для нужд Екатеринбурга в радиусе 70 км от уральской столицы. Его мощность будет составлять, по предварительным данным, до 700 тысяч тонн отходов, которые будут свозить не только с областного центра, но и с городов-спутников. Сейчас ведутся изыскания на пяти участках, которые наиболее оптимально подходят для планируемого объекта – они находятся достаточно далеко от жилья, источников воды, но при этом не слишком удалены от цивилизации, чтобы проще выстроить логистические цепочки.

Несмотря на то, что оборудование на новых мусоросортировочных комплексах будет самым современным, автоматическим, практиковать раздельный сбор отходов, как это сделано сейчас в 56 муниципальных образованиях Свердловской области, все же нужно. Как минимум, отдельно собирать пищевые и неперерабатываемые отходы, поскольку они могут загрязнять будущее вторсырье. «Например, пищевые отходы, попадая на бумагу или картон, делают их непригодными для переработки всего за пару часов. Что касается пластика и металла, их, действительно, можно рассортировывать и загрязненными, но тогда мы рядом с линиями должны будем поставить оборудование для промывки и очистки», – объяснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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