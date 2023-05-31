Итоги экореформы. Сколько свалок ликвидировали на Урале и кто займется остальными (ФОТО)

Одной из главных задач экологической реформы стало избавление от несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. Когда в регионах заработали регоператоры по обращению с ТКО, количество нелегальных перевозчиков резко сократилось. Логичным образом перестали появляться и новые точки скопления мусора – до реформы было сложно контролировать, куда именно вываливают тонны отходов те или иные компании: на легальный полигон, где нужно заплатить деньги за размещение ТКО, или в ближайший лесок, где свалка запрещена, но «бесплатна». Регоператоры, чья техника оборудована системами навигации ГЛОНАСС, могут показать путь содержимого конкретного мусорного бачка до полигона или пункта сортировки.

При этом одним из главных векторов стало решение проблемы и старых свалок, которые появлялись до 2019 года, – такую задачу поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В регионе с начала экологической реформы было ликвидировано больше 4,5 тысячи таких объектов. Речь идет только о незаконных местах скопления бытовых отходов. Общая площадь ликвидированных свалок составила больше 300 гектаров – это примерно 400 футбольных полей. Или 2,5 тысячи парковок на 100 машиномест каждая.

«Только за первый год реформы в Свердловской области было ликвидировано более 1100 несанкционированных свалок, из них более 700 – силами регоператоров, остальные – силами муниципальных образований», – отметил глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Сейчас, спустя четыре года после начала реформы, объем свалок, которые ликвидируют в регионе, сократился – и это позитивная тенденция, поскольку старые завалы уничтожены почти полностью, а новых практически не появляется. «С начала года к нам поступило 180 обращений, связанных с местами несанкционированного размещения отходов, при этом примерно 150 из них оказались объемом меньше кубометра», – рассказали в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза».

С такими мелкими свалками успешно справляются активные свердловчане. В этом году помимо традиционного месячника чистоты, который по распоряжению губернатора проходит ежегодно в апреле, в Свердловской области также состоялась экологическая неделя – в течение второй половины мая в регионе проходили самые разные мероприятия, связанные с защитой окружающей среды и экопросвещением.

Вышли уральцы и на субботники. Например, в акции по очистке от мусора Шарташского лесного парка приняли участие члены правительства региона, в том числе первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. «Мусор принесли люди, которые посещают этот парк. Это точно не жители других городов или регионов. Поэтому массовые субботники – это хорошая акция по наведению порядка», – прокомментировал Алексей Шмыков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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