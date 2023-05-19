Экология по-домашнему: как уральцев приучают к сортировке мусора

В Свердловской области уже несколько лет работает сортировка мусора на уровне домохозяйств – проще говоря, жители региона практикуют экологический подход, и вместо того чтобы выбрасывать мусор в одну корзину, делят его на несколько фракций, чтобы то, что можно переработать, получило шанс на вторую жизнь, а на полигоны поступало меньше мусора.

Конечно, для того чтобы решить последнюю задачу, можно было бы начать сжигать отходы – однако по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на это был наложен строжайший запрет. Мусор в Свердловской области не сжигают и не будут сжигать, чтобы не увеличивать количество вредных веществ в атмосфере. Поэтому основные усилия профильных министерства, комитетов и департаментов, а также регоператоров были направлены на то, чтобы создать условия для сортировки отходов. В том числе – установить, где только возможно, контейнеры для раздельного сбора мусора.

В Свердловской области территориальной схемой по обращению с ТКО (это главный документ, связанный с вывозом, сортировкой, переработкой и утилизацией мусора в регионе) установлен дуальный принцип сортировки – то есть мусор предполагается делить на две корзины. В первую – то, что не может быть переработано. Сюда надо выбрасывать предметы гигиены, мусор и пыль из пылесоса, пищевые отходы и органику, смешанную упаковку, например фольгированный пластик или «бумажные» стаканчики, а также перерабатываемый мусор, который невозможно очистить от грязи и остатков еды. К примеру, картонную коробку из-под пиццы, перепачканную маслом, переработать уже не получится. То же касается картонных втулок от туалетной бумаги – там слишком много клея. Вторая корзина – под мусор, который можно переработать. Сюда относятся бумага и картон, стекло, разные виды твердого и мягкого пластика, металлы.

Сейчас в Свердловской области раздельный сбор мусора организован в 56 муниципалитетах, и с каждым годом их становится все больше. В рамках нацпроекта «Экология» регион получает контейнеры и передает их в города и поселки, чтобы экологичный подход могли применять как можно больше людей. Причем именно дуальный сбор мусора показывает себя с наилучшей стороны, хотя в Свердловской области и проводились исследования «на земле» – какой тип лучше. «Вот у нас стоит «лодочка» для крупногабаритного мусора, контейнер для пластика, контейнер для органики и контейнер неорганики, всего четыре емкости. Но по итогу в синие и зеленые контейнеры (для раздельного сбора) большинство людей кидают то, что должно быть в «лодочках». Некоторые пока думают так: я плачу за услугу, значит, делаю что хочу. Но при сознательном подходе людей на четыре контейнера делить можно: пластик, стекло, картон и смешанные отходы», – объяснила директор регоператора Западного кластера региона «ТБО Экосервис» Анна Распопова.

В Северном кластере, где обращением с отходами занимается «Рифей», также проводят эксперимент – там открыли «Экодом» в Нижнем Тагиле. По сути, это станция приема вторсырья, где люди смогут видеть, во что и как его можно переработать. Там принимают полиэтиленовые пакеты, текстиль, термопластик разных цветов, пластиковые крышки, картон, макулатуру, стрейч-пленку, а также металлические и алюминиевые банки. «Главная задача, которая стоит здесь перед региональным оператором, – создать интересную просветительскую экологическую программу. Для этого в «Экодоме» будет создана, например, мастерская ресайклинга, где получат вторую жизнь пластиковые крышечки, ПЭТ-бутылки и полиэтиленовые пакеты», – пояснила руководитель проекта Наталья Светлакова.

Есть и другие эксперименты. Сейчас, также в рамках нацпроекта «Экология», в другом кластере – Восточном – устанавливают сетки под пластик. Результаты тоже разные, но много и позитива. «Люди, которые живут в многоквартирных домах, охотно пользуются такими контейнерами. В среднем общий процент вторсырья в их сетках составляет 70-80%. Активнее и лучше остальных сортируют пластик жители Верх-Исетского, Кировского и Ленинского районов Екатеринбурга.

«Вместе с этим мы видим, что жители частного сектора к сортировке подходят не всегда осознанно. Здесь морфология показывает, что большую часть сетчатых контейнеров составляет смешанный мусор, примерно 60%. Это значит, что около половины жителей частных домов выбрасывают в такие сетки все подряд, качество их отходов в сетках не отличается от содержимого контейнеров с несортируемым мусором», – отметил инженер-эколог регоператора Восточного кластера ЕМУП «Спецавтобаза» Илья Ковригин, уточнив, что с людьми проводят разъяснительную работу, чтобы переломить негативный тренд.

О том, что наиболее правильная и удобная – как для людей, так и для предприятий, которые заняты переработкой отходов, – именно дуальная схема, говорят и в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, которое курирует ход экологической реформы на Урале. «Для всех регионов, где пошли путем не сжигания, а переработки ТКО, на мой взгляд, наиболее целесообразен дуальный сбор: то есть отдельно органика и отдельно неорганика, чтобы потом всю неорганику пропустить через мусоросортировочные заводы. Потому что деление на территории дворов на большее число фракций не даст нужного эффекта, так как найти покупателей на небольшой объем отсортированного пластика или бумаги или других полезных фракций сложнее. На заводах же объемы существенно больше», – объяснил министр Николай Смирнов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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