Не только сортировать, но и мыть. Как уральцы будут выбрасывать мусор в ближайшем будущем

Сокращение свалок мусора и максимально возможная переработка и утилизация бытовых отходов – это одни из главных задач, которые поставило государство перед регионами в рамках нацпроекта «Экология». Зачем уральцам раздельно собирать отходы и почему стоит мыть пластик перед сдачей, а также о том, когда, наконец, заработают те самые сортировочные заводы, в интервью «Новому Дню» рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

– Николай Борисович, по итогам четырех лет экореформы, какой тип раздельного сбора отходов оказался наиболее оптимальным для Свердловской области?

– Не только для нас, но и для всех регионов, где пошли путем не сжигания, а переработки ТКО, на мой взгляд, наиболее целесообразен дуальный сбор: то есть отдельно органика и отдельно неорганика, чтобы потом всю неорганику пропустить через мусоросортировочные заводы. Потому что деление на территории дворов на большее число фракций не даст нужного эффекта, так как найти покупателей на небольшой объем отсортированного пластика или бумаги или других полезных фракций, сложнее. На заводах же объемы существенно больше.

– Но при этом «Спецавтобаза» (регоператор Восточной зоны Свердловской области) с этого года снова начала ставить сетки под пластик – значит, система с баками под дуальный сбор все же не так хороша?

– Дело не в этом. В сетках хорошо то, что видно, что в них лежит. И первичная сортировка получается качественнее: если что-то постороннее попало в сетку, его можно сразу оттуда убрать. Поэтому в этом году, когда мы получили большой транш из бюджета Федерации на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора, мы акцент сделали как раз на сетках для пластика.

– Некоторые говорят: я плачу за ТКО, не буду сортировать… И действительно – есть оборудование, автоматика, которая сама это делает на сортировочных заводах.

– Есть нюансы. Например, пищевые отходы, попадая на бумагу или картон, делают их непригодными для переработки всего за пару часов.

– Так может, и ладно? Бумага без вреда для окружающей среды вместе с этими же пищевыми отходами и разложится в почве…

– Это так. Но вот производство бумаги неэкологично. А если пустить макулатуру в переработку, мы существенно снизим затраты ресурсов на выпуск бумаги и картона. Что касается пластика и металла, их, действительно, можно рассортировывать и загрязненными, но тогда мы рядом с линиями должны будем поставить оборудование для промывки и очистки.

– Кстати, а как люди относятся к тому, что надо не только сортировать мусор, но еще и мыть его? Для многих ведь это открытие…

– Этап первых лет, когда люди говорили, мол, мы платим, выбрасываем в контейнер, а все остальное, включая сортировку, пусть делает регоператор, мы уже прошли. Сейчас люди очень активно занимаются сортировкой, даже если нет во дворе специального контейнера, отвозят в специальное место сбора. С мытьем отходов история пока не столь распространена, но, думаю, эта привычка тоже быстро появится.

– Сколько городов в регионе занимаются раздельным сбором мусора?

– 56 муниципалитетов. У нас нет задачи насильственно поставить баки для разных видов отходов везде. Мы идем от потребности, от загрузки уже существующих сортировочных линий. К тому же, например, сельские территории будут охвачены раздельным сбором только на последнем этапе, так как там меньше образуется перерабатываемых отходов, а больше органики.

– А когда возможность сортировать мусор будет у всех?

– Давайте посчитаем. Сортировочный комплекс в Краснотурьинске уже построен, ожидается, что будет достроен в первом полугодии 2023 года цех компостирования, и к 1 октября объект будет сдан. До конца этого года также будет завершен объект и в Нижнем Тагиле, который, как мы ожидаем, будет запущен в первом квартале 2024-го. Начинается проектирование сортировочного комплекса в Камышлове. Идут изыскания для Большого Екатеринбурга – думаю, в ближайшее время участок будет определен из числа тех, что проходят обследование. В Красноуфимске готовы проектная документация и участок, получено заключение госэкспертизы, сейчас разрабатывается финансово-экономическая модель и определяются поставщики оборудования.

– Кстати, оборудование в итоге будет чье? Наше или импортное?

– Основное – производства Уралвагонзавода.

– То есть в течение 2026-го, как и запланировано, будут открыты все сортировочные заводы в регионе?

– Да, но и после мы будем смотреть, как работает система, – если где-то потребуется поставить еще линии, чтобы не возить на большие заводы, будем ставить дополнительно.

– А сортировать мусор будут только люди или же предприятия, частный бизнес тоже?

– Разумеется, не только жители области. Многие предприятия уже напрямую заключают договоры с переработчиками – это и логистические центры, и торговые, у которых образуется много упаковки. И, конечно, мы работаем с бюджетными предприятиями. Особенно в сфере образования, чтобы дети, подростки, молодые люди видели, как организован этот процесс, и уже самостоятельно могли включаться в него.

– И какой процент образовательных учреждений сортирует мусор?

– Больше половины.

– Какие показатели для региона по раздельному сбору мусора в рамках нацпроекта «Экология»?

– Обработка – на 100% (сейчас порядка 25-27%, и это без учета того, что юрлица сдают на переработку), так что к 2030 году вполне реальный показатель.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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