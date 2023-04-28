Детки с сеткой. Как на Урале организован экопросвет (ФОТО)

В Свердловской области больше половины учебных заведений – от детских садов до вузов – так или иначе практикуют раздельный сбор мусора. Таковы данные регионального министерства энергетики и ЖКХ. Как минимум, в образовательных учреждениях регулярно устраивают акции по сбору макулатуры, но чаще всего детские сады, школы, ссузы и вузы сами выходят с инициативой на региональных операторов, чтобы те установили контейнеры для сортировки отходов, например, баки под пластик или ту же бумагу и картон. Это не везение и не совпадение, а результат планомерной работы: экопросвещение в Свердловской области организовано по принципу «чем раньше, тем лучше».

Бережно обращаться с окружающей средой, рационально использовать ресурсы, пускать материалы во вторичный оборот и сокращать объемы мусора тут учат уже с детского сада. Например, в регионе при поддержке областного министерства энергетики и ЖКХ и муниципальных отделов и управлений образования проводятся обучающие программы для воспитанников детских садов и для школьников, а сами занятия проводит региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтобаза».

Только за последние три года прошло больше 300 мероприятий для детей и взрослых. «У нас несколько направлений работы. Задача в том, чтобы охватить все возрастные группы. Понятно, что на всех занятиях мы говорим примерно об одном и том же, просто на разном языке. Взрослым – о том, как организовать раздельный сбор отходов у себя дома или на работе, какой упаковке отдавать предпочтение, делая покупки, чтобы снизить нагрузку на полигоны и, соответственно, риски для окружающей среды. А для маленьких детей проводится мероприятие «Мусороежка», которое в игровой форме малышам показывает работу мусоровоза и его водителя, рассказывает, какие вещи можно переработать, что из них можно сделать, а что – только выбросить. Дети в восторге», – говорит главный специалист отдела реализации технологий обращения с ТКО Анастасия Колеватова.

Только в прошлом году прошло 56 мероприятий в детских садах. Это в семь раз больше, чем годом ранее. В этом же году специалисты регионального оператора запланировали увеличить число таких уроков, в областных городах прошло уже 15 «Мусороежек». И заявок от образовательных учреждений все больше.

Для школьников проводятся «Экоуроки», где уже ребят постарше обучают рациональному использованию ресурсов, раздельному сбору ТКО и бережному отношению к окружающей среде в целом. Есть занятия и для взрослых, например, для всех, кто интересуется раздельным сбором мусора, проводятся экскурсии на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский» в Екатеринбурге. Там экскурсантам показывают, как делят на фракции и готовят к дальнейшей переработке разные виды вторсырья, рассказывают, что из мусорной корзины может получить вторую жизнь, а что можно лишь отправить на полигон, а главное, как сократить объемы второго, увеличив объемы первого. Заявки на эколого-просветительские мероприятия «Спецавтобаза» принимает по почте sab@sab-ekb.ru.

При этом, как уже сказано, теорией в Свердловской области не ограничиваются – нацпроект «Экология» работает и на практике. «Сегодня постоянное раздельное накопление ТКО осуществляют 130 образовательных учреждений, в том числе 66 детских садов и 64 общеобразовательные школы в Екатеринбурге, Среднеуральске, Березовском городском округе, Сысертском городском округе, городском округе Рефтинский, Ирбитском муниципальном образовании и муниципальном образовании Алапаевское. В учреждениях установлены 150 контейнеров для раздельного накопления отходов бумаги и пластика», – привел статистику министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Например, раздельный сбор твердых коммунальных отходов организован в детско-юношеской спортшколе № 1 и в средней образовательной школе № 2 Алапаевска. Там же регулярно проводятся акции по сбору отработанных элементов питания или макулатуры. Более того, сами ученики нередко учат взрослых горожан экологичному подходу в жизни.

«Все наши образовательные учреждения подключены в той или иной мере, но хотел бы особо отметить школу № 1 и школу № 2. С ребятами проводятся профилактические беседы и разные акции, которые посвящены тому, как можно бережно относиться к окружающей среде. Например, после Нового года было мероприятие «Елки на палки», когда показывали, что можно сделать с новогодними деревьями, когда они исполнили свое основное предназначение. На День Земли проводили сбор батареек, которые нельзя выбрасывать с обычным мусором. Проводили акцию по замене пластиковых пакетов на многоразовые тканевые сумки. Дети сами на уроках труда шили шоперы и после разносили их по улицам, объясняли прохожим, почему важно перестать использовать пластиковые пакеты. Мы всегда поддерживаем такие начинания. И весьма отрадно, что подрастающее поколение ответственно относится к окружающей среде», – сказал «Новому Дню» начальник управления образования Алапаевска Сергей Болотов.

В итоге в целом по Алапаевску за счет работы с детьми и подростками увеличивается количество мусора, который идет не на полигон, а на сортировку и дальнейшую переработку. Такая тенденция прослеживается во всех городах, где организовано экологическое просвещение, отмечают специалисты регионального оператора по обращению с ТКО. Как правило, около 30% отходов из баков для сортируемого мусора в этих муниципальных образованиях пригодно к дальнейшей переработке, то есть правильно подготовлены – очищены от остатков пищи, а иногда и разобраны по фракциям. И от года к году этот показатель только растет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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