В минЖКХ объяснили, почему требования не строить мусорные объекты в Шабрах и Большом Седельниково бессмысленны

До начала следующей недели свердловское минЖКХ принимает замечания к терсхеме – основному документу, который определяет ход мусорной реформы в регионе. Почему писать в министерство с требованиями не строить мусороперерабатывающий завод в Шабрах и полигон в Большом Седельниково бессмысленно, «Новому Дню» рассказал заместитель главы минЖКХ региона Егор Свалов.

– Что такое территориальная схема и зачем она нужна?

– Это документ стратегического планирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для субъекта. Сколько отходов образуется и где, как идут потоки и как организована транспортная составляющая, где находятся или должны находиться объекты по обработке и по захоронению ТКО. В терсхеме прописано создание 19 новых объектов, каждый учитывает, откуда берется мусор и куда везется. Все объемы прописаны для каждого муниципального образования.

– В редакцию писали жители Екатеринбурга, которые обеспокоены, что мусор со всей области повезут сюда.

– Это не так. Вся екатеринбургская агломерация производит 60% от всех отходов Свердловской области. Мы с вами живем в полуторамиллионном городе и, конечно, мусора тут много, логично, что тут его и будут обрабатывать, а потом захоранивать.

– Люди переживают, что на электронной карте все же указаны Шабры и Большое Седельниково…

– Не будет мусоросортировки и полигона ни в Шабрах, ни в Большом Седельниково. Нет в территориальной схеме такого. В этом документе все, что касается будущих объектов, обозначено двумя способами. Первый – если мы знаем конкретный участок, который определен. Тогда в терсхеме мы пишем его кадастровый номер. Например, так с проектом объекта «Екатеринбург север» в районе полигона «Северный». Второй способ для ситуации, когда у нас еще нет определенного участка. Например, с направлением «Екатеринбург юг». Мы просто указываем, что в южной части будет выбран участок, соответствующий требованиям законодательства. Просто потому, что у нас еще нет определенной территории, которая была бы изучена, в том числе по гидрогеологии, территориальному планированию. Мы пока в процессе подбора участка, и он небыстрый.

Еще раз подчеркну: по Шабрам и Седельниково тема закрыта. Уже губернатор сказал, что там не будет объектов. Высокинский сказал, что в генплан включать не будут эти участки. А по федеральному закону «Об отходах производства и потребления», мы можем размещать объекты только с учетом документов территориального планирования. И все, что пишут о том, что МСК и полигон будут все же в Шабрах и Большом Седельниково, на мой взгляд, либо безграмотность, либо провокация.

– Сейчас минЖКХ принимает предложения и замечания к терсхеме. От кого?

– От жителей области, от общественных организаций, от регоператоров. Параллельно мы направили терсхему в Минприроды РФ, в Минпромторг РФ, в ФАС России, в федеральный Росприроднадзор и в РЭК Свердловской области. Они все должны ее изучить и предоставить свои замечания и предложения или написать, что таковых нет.

– Обычные люди какие-то замечания присылают?

– Да, было много писем о том, что жители против размещения объектов в Шабрах и Большом Седельниково. Но их и так не будет. Были еще замечания по потокам отходов.

– Например? Жители Садового писали, чтобы маршрут мусоровозов через них не проходил?

– Есть поручение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому от губернатора – проработать альтернативный вариант доставки мусора на полигон «Северный».

– Закончится прием поправок и замечаний. А что дальше?

– До 25 февраля мы принимаем предложения и замечания, неделю рассматриваем, вносим поправки и утверждаем.

– А что-то для обычных жителей изменится?

– Нужно понимать, что это не новая терсхема, а актуализированный документ. Например, в течение прошлого года появились новые объекты, из которых мы вывозим мусор. Это те населенные пункты, из которых раньше – до начала реформы – мусор не вывозился. То есть появились новые потоки, мы обязаны их учесть в терсхеме и обязаны эти потоки соблюдать. Во-вторых, мы вывели из эксплуатации несколько объектов, которые больше не используются, мы должны отразить в терсхеме, что больше туда мусор везти нельзя. Это полигоны в Рефтинском, в Верхнем Дуброво, в Патрушах и Широкореченский в Екатеринбурге. Дополнительно мы прорабатывали вопрос по полигонам, которые не вошли в государственный реестр, но на которых по закону можно захоранивать ТКО до 2023 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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