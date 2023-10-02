В Сысерти разгромили машину активиста, выступавшего против мусорного полигона

В селе Никольском Сысертского района разбили стекла машины Дмитрия Кузнецова, учителя школы № 16. В беседе с «Новым Днем» он предположил, что это связано с его позицией по поводу строительства мусоросортировочного комплекса. Неизвестные, разгромившие автомобиль, не взяли из салона ничего ценного.

Активисту разбили машину

Как рассказал «Новому Дню» Дмитрий Кузнецов, на место происшествия была вызвана полиция, будет написано заявление по поводу погрома.

Он также сообщил, что это не единственный инцидент за последние дни в Никольском – в одном из многоквартирных домов неизвестные закрыли вентиль подачи газа. Жильцам пришлось ждать газовую службу, которая располагается в 30 км от села, чтобы восстановить газоснабжение.

Глава Южной сельской администрации Любовь Плотникова, комментируя эти происшествия, сообщила жителям, что администрация намерена обратиться к поставщику газа с просьбой принять меры и ограничить доступ посторонних к задвижкам. «А собственникам автомобилей придется также принять меры: опасно оставлять машины без надзора во дворах многоквартирных домов: такова реальность», – отметила она.

Напомним, жители Сысертского ГО протестуют против размещения объекта мусорной инфраструктуры на сельскохозяйственных землях на юге района. Дмитрий Кузнецов, в частности, отвозил обращение к президенту России, в котором люди собрали подписи против строительства.

Сысертский район, Дарья Деменева

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