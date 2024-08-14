Россельхознадзор проиграл суд «Агропромкредиту» по делу об участке под мусоросортировку и полигон

Уральское управление Россельхознадзора проиграло суд «Агропромкредиту» по поводу участка в Сысертском районе, где владельцы банка, собственники земли, собираются построить мусоросортировочный завод и организовать полигон твердых коммунальных отходов (несортируемых, т.н. «хвостов»). Истцом выступал банк, его представители требовали отменить решение надзорного ведомства, по которому были наложены ограничения на стройку. Тяжба шла с февраля этого года.

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание, суд встал на сторону истца, удовлетворив иск частично и постановив признать незаконным акт местного управления Россельхознадзора, а также обязать ведомство выплатить судебные издержки истцу. В надзорном органе обещали прокомментировать ситуацию «Новому Дню» позднее.

Ранее проверки Россельхознадзора выявили, что участок сельхозкатегории не использовался по назначению долгое время – это считается нарушением. Основанием для иска со стороны банка стал тот факт, что часть земельного участка сдавалась в аренду фермерскому хозяйству, то есть, по мнению истца, использовалась по назначению. Позднее земля была переведена в другую категорию, промышленную, несмотря на неутихающие протесты фермеров и жителей окрестных населенных пунктов.

В Министерстве сельского хозяйства РФ изучили вопрос о возможном строительстве мусорного полигона в Сысертском районе, рекомендовав властям Свердловской области еще раз подумать, стоит ли это делать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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