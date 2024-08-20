Россельхознадзор обжалует решение по участку в Сысертском округе, где планируют построить мусорный полигон

Уральское управление Россельхознадзора будет обжаловать решение Свердловского арбитражного суда по земельному участку возле деревни Андреевка в Сысертском округе, где планируется построить мусоросортировочный завод и полигон твердых коммунальных отходов. Ранее банк «Агропромкредит» добился снятия ограничений на использование земель сельхозназначения – главного препятствия для начала стройки.

«Решение суда и мотивация суда к нам пока не поступили. Но мы стопроцентно будем обжаловать это решение», – сообщил на пресс-конференции руководитель Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко.

Также он указал, что вчера специалисты ведомства провели повторное выездное обследование земельного участка. «160 гектаров как зарастало, так и зарастает лесом. И большая часть из 60 гектаров имеет сорную растительность. Поэтому мы будем дополнительно инициировать контрольно-надзорные мероприятия на данном участке. Мы считаем, что мы правы, и будем добиваться, чтобы эта земля была изъята или обрабатывалась», – заявил Литовченко.

Ранее проверки Россельхознадзора выявили, что участок сельхозкатегории не использовался по назначению долгое время – это считается нарушением. Основанием для иска со стороны банка стал тот факт, что часть земельного участка сдавалась в аренду фермерскому хозяйству, то есть, по мнению истца, использовалась по назначению. Землю планируют перевести в промышленную категорию, несмотря на протесты жителей окрестных населенных пунктов.

В Министерстве сельского хозяйства РФ изучили вопрос о возможном строительстве мусорного полигона в Сысертском районе и рекомендовали властям Свердловской области еще раз подумать, стоит ли это делать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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