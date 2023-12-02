Минсельхоз РФ выступил против мусорного полигона на землях Сысертского района (ДОКУМЕНТ)

В министерстве сельского хозяйства РФ изучили вопрос о возможном строительстве мусорного полигона в Сысертском районе и ознакомились с мнением жителей по этой проблеме. В результате минсельхоз рекомендовал властям Свердловской области еще раз подумать, стоит ли это делать.

Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Позиция федерального органа власти прямолинейна и последовательна: сельхозугодья имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране, нельзя допустить, чтобы земля, которую свердловские чиновники выбрали под «мусорку», выбыла из сельхозоборота. Мало того, никакие аргументы регионального МинЖКХ не нашли понимания в Москве. Наоборот, вызвали отторжение. Свой вердикт Минсельхоз довел до областного правительства», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, о том, что именно в Сысертском районе может появиться мусоросортировочный комплекс и полигон «Екатеринбург-Юг», стало известно еще в июле. Тогда источники «Нового Дня» в правительстве региона объясняли такой выбор тем, что эти земли «идеально подходят по всем параметрам – рядом нет воды, нет проблем с соблюдением санитарных зон, земля не в федеральной собственности».

Однако жители окрестных населенных пунктов выступили резко против инициативы региональных властей и инвесторов из корпорации «СТС». В ходе протеста, который длится уже несколько месяцев, выяснилось, что участок, где хотят построить полигон, принадлежит банку «Агропромкредит», который связан с инициаторами проекта. При этом участок относится к категории сельскохозяйственных земель, но не используется по назначению, как того требует законодательство.

Для строительства МСК и полигона землю необходимо перевести в категорию промышленных. Местные фермеры называют это подрывом продбезопасности – в районе нет свободных земель под ведение сельского хозяйства, и отдавать под промышленный объект ценный участок было бы нерационально, считают они. С ними согласны жители Сысертского городского округа, проголосовавшие против внесения изменений в Генплан, которые одобряли бы перевод земель в нужную инвесторам категорию. На общественных слушаниях, состоявшихся в минувшие выходные, большинство проголосовали против поправок. Жители Сысертского района, находящиеся сейчас в зоне СВО, записали видеообращение к властям с требованием отказаться от планов строительства полигона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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