Не надеясь увидеть Путина, уральцы донесли свои печали до кандидата от КПРФ Харитонова

За день до ожидаемого визита в Свердловскую область Владимира Путина в Екатеринбург приехал второй участник предстоящих президентских выборов, коммунист Николай Харитонов. Он провел в Екатеринбурге весь день, кульминацией визита стала встреча с уральцами в бывшем кинотеатре «Салют». Зал был полон: на встречу приехали не только свердловчане, но и представители Челябинска, Тюмени, Кургана, ХМАО и ЯНАО.

Более часа было посвящено только ответам на вопросы зала. Многие проблемы, с которыми люди обращались к кандидату в президенты от КПРФ, уже много раз поднимались и на муниципальном, и на региональном уровне, с некоторыми граждане надеялись дойти лично до Владимира Путина. Однако, понимая, что шансы на это минимальны, они решили воспользоваться «запасным» путем и рассказать о своих трудностях Николаю Харитонову. Нет сомнения, впрочем, что содержание беседы кандидата от КПРФ с уральским электоратом станет известно и на Старой площади.

Одна из таких животрепещущих проблем – возможное строительство мусорного полигона в Сысертском районе. Группа жителей района подробно рассказала Николаю Харитонову об истории вопроса и пожаловалась, что до сих пор получает от всех органов власти только отписки. Как уже сообщал «Новый День», в Сысерти уже больше полугода местные жители противостоят бизнесменам, которые вознамерились построить на землях сельскохозяйственного назначения мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. Для этого необходимо, чтобы были внесены изменения в генплан и земли на юге округа были переведены из сельхозкатегории в промышленную. Ранее предполагалось, что этот вопрос будут рассматривать местные депутаты, однако часть из них приняла сторону людей, живущих в окрестных деревнях и ведущих подсобное хозяйство. В декабре утверждение генпланы Сысерти (и еще нескольких городов) передали с муниципального на областной уровень. Группа сысертских активистов пытается инициировать местный референдум о запрете строительстве полигона, сегодня вечером районный избирком должен рассмотреть их заявку. «Наверно, президенту писать не будем, но я разберусь», – обещал Харитонов.

Еще одна хорошо известная проблема – недопонимание между владельцами екатеринбургских НТО (проще говоря, ларьков), и городскими властями. Предприниматели недовольны слишком короткими сроками аренды земли и быстро меняющейся нормативной базой, власти – большим количеством нелегальных НТО. Здесь кандидат от КПРФ тоже обещал разобраться.

Не обошлось и без «вечной» темы Ельцин-центра. Педагог из Орджоникидзевского района посетовала, что ее дочь-школьницу с классом водили туда на экскурсию, а изложение истории там «одностороннее». Тут Харитонов ответил, не задумываясь: «Геннадий Андреевич Зюганов регулярно выступает с заявлениями о его закрытии. Мы всегда всей фракцией говорим: закрыть, ликвидировать, другого не дано. Царствие небесное Борису Николаевичу, пусть он спит спокойно, но это наследие не является воспитанием патриотической молодежи. Наше мнение – закрыть с богом и до свиданья».

Кроме того, на встрече обсуждали плохие условия медработников в малых городах и сельской местности, высокие цены на продукты питания, проблемы промышленности и ЖКХ. Николай Харитонов, как и полагается кандидату от КПРФ, апеллировал к положительному советскому опыту и ругал капитализм. Встреча транслировалась онлайн.

Встреча

Напомним, ранее Екатеринбург посетил кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. В начале марта ожидается визит лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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