Казнить нельзя помиловать: что делать с Ельцин-центром (ВИДЕО)

Судьба расположенного в Екатеринбурге Ельцин-центра вновь стала темой общественного обсуждения. Кинорежиссер Никита Михалков в выходные снова заявил, что учреждение следует закрыть. «Новый День» поинтересовался на этот счет мнением депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области, а также рядовых жителей Екатеринбурга.

Что думают горожане об идее закрыть Ельцин-центр

«Я очень спокойно отношусь к Ельцин-центру, – сказал депутат от ЕР Максим Иванов. – Считаю, что закрывать его было бы неправильно, особенно теперь, когда для нас так важна консолидация общества. Что касается его программы, идеологии – то это имеет смысл обсуждать с попечительским советом, туда входят уважаемые, заслуженные люди, это им надо вопрос задать. Что касается лично меня – я бывал там, но никаких мероприятий, угрожающих нашей стране, не видел. Да и, прямо скажем, большинство тех, кто теоретически мог их проводить, сейчас уехали либо в Грузию, либо куда-то еще. А музей остался, это востребованное культурное пространство, пусть работает».

Николай Езерский (фракция КПРФ) настроен более категорично. «Если это музей первого президента – то пусть это будет именно музей, а не школа пропаганды, – считает он. – Это не должен быть показ истории, которая выгодна только одной стороне. Есть музей. Этого достаточно. Но там идет именно пропаганда. Сколько моих коллег приезжали в Екатеринбург, посещали его, в узком кругу все осуждали такую подачу. Лично я бы вообще закрыл. Мне с моими убеждениями, как человеку другого поколения, неприятно это видеть. Ну сделайте акцент на жизненном пути Ельцина, быте, пусть будут какие-то его вещи – но не преподносите это как какую-то единую идеологию государства. Как можно за государственные деньги иметь островок того, где плюют в наше прошлое? Я человек другого времени, у меня это вызывает раздражение».

Депутат от ЕР Андрей Альшевских обратил внимание на юридический аспект проблемы. «Закрыть Ельцин-центр – невозможно, так как он создан, построен в соответствии с федеральным законом «О центрах исторического наследия президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий». Его нельзя закрыть без внесения изменений в этот закон, – подчеркнул Альшевских. – Вот пересмотреть – концепцию, содержание – тут, возможно, есть над чем подумать. У центра есть попечительский совет, куда входят люди из администрации президента, из Государственной думы. Это вопрос к ним. Что же касается деятельности там иноагентов – я сам направлял запрос в прокуратуру по этому вопросу. Проверка никаких нарушений не выявила».

Депутат Андрей Кузнецов (СР) отмечает, что Ельцин-центр – только первый объект такого рода в России. «Необходимость его создания была обусловлена тем, то должна быть историческая память. Чтобы отношение к бывшему президенту было соответствующим, чтобы не было стремления наплевать в собственное прошлое. Он был создан по аналогии с учреждениями, которые действуют в других государствах. Да, поскольку это первый опыт, у людей есть претензии. Некоторые оценки в музее первого президента носят гипертрофированный характер. Возможно, следует через законодательство сократить влияние родственников бывшего президента на идеологию центра, это разумно. Конечно, любой родственник будет представлять своего близкого человека в максимально выгодном свете, якобы до него был полный мрак, а он – луч света. Уверен, сам Борис Николаевич, как человек с юмором, посмеялся бы над этим. Так что да, есть общественный запрос на редакцию с точки зрения содержания», – считает парламентарий.

Напомним, в минувшие выходные Никита Михалков в очередной раз резко выступил против Ельцин-центра. «Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, – это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», – заявил он на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Как уже сообщал «Новый День», на открытии Ельцин-центра в ноябре 2015 года выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что его предшественник «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований того периода», «пропускал его через свою душу», «сомневался и мучился, зная, через какие тяжелейшие испытания пришлось пройти народу России». Несмотря на позицию Путина, различные медийные персоны регулярно выступают с требованием закрыть Ельцин-центр, считая его «рассадником пятой колоны». Например, в середине декабря 2016 года о центре нелестно отозвался режиссер Никита Михалков. Вдова Ельцина Наина написала Михалкову открытое письмо по поводу центра, назвав его слова «ложью и оскорблениями». К дискуссии подключились члены Совета Федерации, министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев и другие.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Владислав Тринько, Валентина Ярославцева

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