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Четверг, 15 июня 2023, 11:50 мск

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Минюст РФ проверит Ельцин-центр на предмет деятельности иноагента

Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского Ельцин-центра.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра Олега Свириденко, в ЕЦ будут искать признаки деятельности иностранного агента. «Новый День» запросил комментарий в самом президентском центре, ответ будет опубликован, как только мы его получим.

Напомним, месяц назад судьба центра вновь стала темой общественного обсуждения. Кинорежиссер Никита Михалков в очередной раз заявил, что учреждение следует закрыть. «Новый День» поинтересовался на этот счет мнением депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области, а также рядовых жителей Екатеринбурга.

Жители Екатеринбурга о Ельцин-центре

Екатеринбург, Елена Владимирова

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