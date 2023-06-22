Владимир Мединский заехал в Ельцин-центр

Помощник президента России Владимир Мединский посетил Ельцин-центр.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе учреждения, Мединский ненадолго заехал в Ельцин-центр накануне около 20:00. Никаких комментариев после этого он не давал.

Ожидается, что сегодня Мединский примет в Екатеринбурге участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Мединский прокомментировал новость о проверке Ельцин-центра Минюстом. «Я был в Ельцин-центре, провел там несколько часов и планирую на следующей неделе зайти, посмотреть», – сказал бывший министр культуры.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе Минюст РФ начал проверку Ельцин-центра на признаки деятельности иностранного агента. Впрочем, политологи считают, что учреждению ничего не грозит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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