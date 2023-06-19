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Понедельник, 19 июня 2023, 10:08 мск

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Владимир Мединский вновь заинтересовался Ельцин-центром

Бывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский планирует на этой неделе посетить Ельцин-центр в Екатеринбурге.

«Я был в Ельцин-центре, провел там несколько часов и планирую на следующей неделе зайти, посмотреть», – сказал Мединский ТАСС, комментируя проверку Минюстом центра первого президента.

Напомним, на прошлой неделе Минюст РФ начал проверку Ельцин-центра на признаки деятельности иностранного агента. Впрочем, политологи считают, что учреждению ничего не грозит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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