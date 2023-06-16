Чем закончится проверка Ельцин-центра на иноагентство: мнения политологов

Министерство юстиции РФ начало проверку – нет ли в деятельности екатеринбургского Ельцин-центра признаков деятельности иностранного агента. «Новый День» спросил у политологов, почему эта проверка началась именно сейчас, чем она может закончиться и что стоило бы изменить в концепции этого учреждения.

Политтехнолог Илья Ананьев уверен, что менять или высказывать новые концепции идеологии Ельцин-центра «просто недопустимо и некорректно». Эксперт поясняет: она создавалась теми, кто очень хорошо знал первого президента. Это его семья, президент Путин и экс-президент Медведев, экспертные советы историков, элита той и сегодняшней эпохи. Более того – никто этого делать не позволит.

«Могу сказать отрезвляющую и банальную для всех занимающихся политикой людей фразу – пинаете Ельцин-центр – пинаете Путина. И если Кремль не реагирует, то это до определенной границы дозволенного, – подчеркивает Ананьев. – Спросите у Евгения Куйвашева (он не скажет), сколько раз он общался с Владимиром Путиным о ЕЦ. У Ельцин-центра нет пересечения «красных линий» и границ дозволенного с момента начала СВО. Да, была реакция эмоциональная в моменте, но руководство дипломатично ушло в режим тишины. Никаких революционных угроз это архитектурное и историческое достояние Екатеринбурга для страны не несет. В Свердловской области достаточно эпицентров для социальных взрывов и на их фоне ЕЦ – безобидный щенок.

Что касается проверки – государству необходимо отрефлексировать на антиельцинские настроения части общества. Она пройдет, появится релиз с выявленными недочетами и, возможно, поставят на вид руководству. Завтра все забудется в урагане СВО, а попечительский совет во главе с Антоном Вайно продолжит работу, потому что институт президентства и история Ельцина нужна Путину. Если начнут топтать историю Ельцина, это «вирально» перейдет на других президентов. Думаю, что Евгений Куйвашев скоро чаще начнет навещать историческую изюминку Екатеринбурга», – резюмирует Илья Ананьев.

По мнению политолога Сергея Мошкина, инициация проверки Ельцин-центра – вопрос исключительно идеологический: «Память о первом президенте сегодня подвергается атакам сразу с двух сторон. Турбопатриоты пинают умершего Бориса Ельцина за то, что он создал «крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века». А в глазах тех, кто его поддерживали в 90-е, либералов, облик Ельцина померк из-за того, что он сделал своим преемником Путина, и, следовательно, в какой-то мере отвечает за него. Так что Ельцин стал фигурой, которую можно покусать. Парадокс состоит в том, что в учредителях Ельцин-центра – администрация президента. Минюст своей проверкой сейчас отвечает на запрос турбопатриотов, их негодование. Но заметьте: проверяют не финансовую деятельность, не хозяйственную, проверяют на признаки деятельности иноагента. А чтобы это доказать, надо доказать финансирование из-за рубежа. А оно там вряд ли есть, его там быть не может».

Что касается собственно музея Ельцина, то Сергей Мошкин согласен, что в его концепции есть некоторая предвзятость. Но подчеркивает, что Ельцин-центр – это отнюдь не только музей: «Ельцин-центр важен тем, что это – точка культурного притяжения. Здесь лучший в городе книжный магазин с научной и редкой литературой. Работают лектории, кинозалы, приезжают с лекциями интеллектуалы. Раньше подобного пространства в городе не было. Так что лично для меня ценность центра – не в музее».

Напомним, накануне Министерство юстиции РФ начало проверку екатеринбургского Ельцин-центра. Там будут искать признаки деятельности иностранного агента. В самом ЕЦ прокомментировали это так: «Вся наша деятельность – и содержательная и финансовая – осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим Уставом. Все финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского Центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин-центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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