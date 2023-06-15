В Ельцин-центре прокомментировали информацию о проверках: «Никаких оснований для объявления иностранным агентом нет и быть не может»

В Ельцин-центре прокомментировали информацию о проверке на признаки иноагента. Там считают, что никаких оснований для объявления центра иностранным агентом нет и не может быть, поскольку вся деятельность ведется в соответствии с федеральным законом, а вся отчетность – прозрачна.

Приводим комментарий пресс-службы Ельцин-центра целиком: «В Ельцин-центре спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко. Вся наша деятельность – и содержательная и финансовая – осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации» и нашим Уставом. Все финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского Центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин-центра, в том числе финансовой, перед Попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин Центра иностранным агентом нет и быть не может».

Как ранее писал «Новый День», в ЕЦ будут искать признаки деятельности иностранного агента. Об этом сегодня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра Олега Свириденко.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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